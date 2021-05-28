對於民進黨抨擊BNT疫苗一事，國民黨文傳會副主委鄭照新稱，他一位和民進黨交情不錯的香港朋友表示，在香港施打的BNT疫苗都是從德國來的，不懂這次民進黨在鬧什麼，鄭直言，這是因為民進黨把造謠和打擊在野黨，看的比疫情重要。

鄭照新今（28日）在臉書發文表示，和民進黨交情同樣不錯的香港朋友告訴他，在香港的BNT疫苗到現在為止都是德國來的，包裝批次有問題的也都是德國貨，恢復施打也很久，「所以我有點不知道民進黨在鬧什麼」。

對於這位香港朋友的疑惑，鄭照新直言，這是民進黨把造謠和打擊在野黨，看的比疫情重要，「你沒有看到民進黨協助地方調度醫療資源，協助地方和中央一起增加病床，讓民眾不被拒於醫療大門之外；你沒有看到民進黨協助解決篩劑嚴重不足的問題，替中央像地方爭取更多的協調資源；你也沒看到民進黨替自己的縣市爭取更多，不少於其他縣市的疫苗配額」。

鄭照新感嘆，只看到民進黨忙著攻擊在野黨說台灣沒有疫苗，還有忙著說香港的疫苗都是大陸裝，讓朋友和香港人民三條線不知道該說甚麼？把打壓在野黨看得比人命重要，把時間花在造謠而非防疫，就是大家看到的民進黨

好在，鄭照新稱，在野和全民的監督，讓民進黨不得不加快疫苗進口速度，來填補這巨大的空窗，雖然15萬劑無助於台灣在世界敬陪末座的施打率，民進黨就是不監督不做事的政黨，全民一起來，繼續強力要求民進黨：做好當家該做的事！

(中時新聞網)