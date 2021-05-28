中國駐歐盟使團發言人28日消息，就歐日峰會當地時間27日聯合聲明不當涉華言論，中國駐歐盟使團表示強烈不滿和堅決反對。

5月27日，歐盟與日本發表領導人峰會聯合聲明，對東海和南海局勢表示嚴重關切，強調台海和平與穩定的重要性，並稱將就包括香港、新疆在內的地區問題進行協調，就各自對華關係進行交流，共同建設一個更加安全、民主、穩定的世界。

中國駐歐盟使團回應，歐日上述言論已經完全超出正常發展雙邊關係的範疇，損害國際和平與穩定，損害地區國家相互理解與信任，損害協力廠商利益，與其所聲稱的「建設一個更加安全、民主、穩定的世界」的目標明顯背道而馳。

台灣、香港和涉疆問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。我們對歐日領導人峰會聯合聲明相關言論表示強烈不滿和堅決反對，中方也必將更加堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

(中時 )