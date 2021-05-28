本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌今天上午接連召開防疫紓困會議，針對家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，討論防疫期間一次性定額現金補貼，以減輕父母的育兒負擔。據悉，該現金補貼將以人數計算，全面普發，初步規畫金額為1萬元以下，預估將會有250萬學童家長受惠，若紓困特別預算能在立法院本會期前完成三讀，預計最快6月4日起陸續匯入家長戶頭。

因應疫情嚴峻，全台三級防疫警戒及全台學校停班停課延續至6月14日，許多家長為照顧家中幼童向公司請防疫照顧假，恐影響家庭生計，在野黨呼籲政府補助防疫照顧假津貼。

對此，蘇貞昌今在防疫紓困會議中表示，在考量政府財政、減輕育兒家庭在防疫期間的負擔下，希望能針對家中有國小以下孩童與國、高中身心障礙、特教學生的家庭，酌予一次性定額現金補貼。若能獲得立院支持，後續也請教育部和衛福部做好相關受理和發放的流程設計。

蘇貞昌強調，去年疫情發生後，政府隨即展開紓困作業，計有524萬人獲得現金補助、142萬人獲得貸款補助，701萬人得到相關負擔減免，共約1367萬人得到政府紓困的協助。因為去年的紓困及時，才能讓台灣迅速走出難關，使受衝擊產業降低損失，在防疫、振興的成功加乘下，創造台灣在全球疫情下一枝獨秀的經濟成長。

行政院昨公布新一波紓困方案初步方向，蘇貞昌說，立法院若順利三讀通過紓困條例正案，行政部門應該要儘速撥款，已請各部會盤點去年所遇到的問題，加強前置準備，只要去年符合資格、已有資料的紓困對象，政府就會在最短時間直接匯入帳戶，並即時通知。

針對新申請者，蘇貞昌請相關部會做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，避免群聚感染風險，也減少行政負擔。

蘇貞昌說，此波變種病毒來的又急又重，許多行業和家庭都面臨巨大衝擊，政府會以去年防疫成功、經濟表現亮眼的基礎上，全力協助人民度過難關。也請各部會協同地方政府及相關機構，針對各項作業加強流程演練，讓發放作業順利。

(中時 )