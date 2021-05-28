46歲歌手電音女王「姐姐」謝金燕擁有凍齡身材以及修長美腿，靠著獨特表演風格與大膽的服裝造型，受到大批粉絲喜愛，一首跳針舞曲《姐姐》音樂MV，在youtube上將近有400萬人點閱觀看。近期台灣因本土疫情嚴峻，許多藝人無法開始外出工作，許多藝人明星在個人社群分享防疫生活，藝人謝金燕昨（27日）在個人Instagram表示：「我們都需要正面能量！」希望面對疫情的來襲，大家都是健康平安。

因為台灣本土疫情，改變許多人無法再參加室外活動。「姐姐」謝金燕昨（27日）在個人IG分享最近生活狀態，回憶起三月份正在拍攝廣告的畫面並與紛絲分享，照片裡可以看到「姐姐」謝金燕穿短版白襯衫露出結實腹肌，穿一件深藍色牛仔褲修出細長美腿，搭配一雙白休閒球鞋，她表示：「我們都需要多點正能量！我們一定要撐住！姐很想念你們！希望大家都健康平安！」

面對台灣本土疫情的變化，大型活動皆受到影響。謝金燕在臉書呼籲大家：「保持嚴謹、保持冷靜！還有很長的一段路要走，我們一起努力到最後！」謝金燕2021TURN口罩世界巡迴演唱會高雄站，將於10月2日開唱高雄巨蛋，原訂本月16日開賣售票，近期因受新冠病毒影響，將決定延後開賣售票、另外開賣日擇期公布，希望與大家攜手共同這次的防疫。

許多粉絲在底下留言：「姊的洗衣板真好看 愛死妳了」、「正，是姐的代名詞！」、「姐姐好美身材超好的！」、「我的工作快讓我撐不住了 我需要姐姐的演唱會」、「期待很快跟姐姐一起turn口罩演唱會 加油！」、「著裝符合電力公司標準節能減碳」、「姐姐應該有六塊肌吧！鍛鍊的非常的好崇拜女神」、「姐是不是好美，身材維持好好」，「這腹肌線條，也太性感了！」、「多看正正的姊姊正能量來源」、「在這時刻需要姐姐的正能量」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)