【旅遊經 編輯部報導】

今(2021)年初在台上映的日本電影《淺田家！》，由二宮和也、黑木華主演，電影情節改編自攝影師淺田政志的真人真事，被稱為近期最溫暖動人的療癒系電影，更榮獲日本奧斯卡「藍絲帶獎」多項大獎肯定。電影中淺田家獨樹一格的全家福照讓人印象深刻，而拍攝足跡以故事主角出生地日本三重縣為主，包括「高田本山專修寺」、「津觀音寺」、「鈴鹿賽車場」、「阿漕浦海岸堤防」等，電影上映後掀起場景巡禮風潮。

《淺田家！》改編自以全家福照片聞名的攝影師淺田政志真人真事（圖片提供：采昌國際多媒體）

令人印象深刻的《淺田家！》全家福照在主角出生地的三重縣拍攝（圖片提供：采昌國際多媒體）

三重縣津市觀光協會為影迷們搜羅了《淺田家！》外景地周遊特設網頁及拍攝景點導覽地圖，提供民眾自行下載，讓影迷能夠跟著電影的腳步先行線上走訪，待疫情解封後，實地前往朝聖。

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高田本山専修寺

被指定爲日本國寶的高田本山專修寺具備莊嚴與精巧的建築（圖片提供_三重フォトギャラリー）

《淺田家！》片中兄弟倆在高田本山專修寺前拍攝合照（圖片提供：采昌國際多媒體）

電影中主角淺田政志與哥哥來此參拜，以及年幼時期由爸爸拍的兩兄弟合照，也做成賀年卡分送給親朋好友。専修寺是全國600多個真宗高田派寺廟的本山寺院，為親鸞聖人所開山之真宗的本山。境內的御影堂與如來堂為三重縣內最早被列為國寶級建築，高約25公尺的木造建築更為全國第五大，附近還有商店街和許多日式甜點店，參拜完後可以在附近走走感受寺內町風情。

地址：三重縣津市一身田町2819番地交通方式：JR「一身田」站徒步5分；近鐵「高田本山」站徒歩20分

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津観音寺──

日本三大觀音之一的津觀音寺也是淺田家全家福照拍攝地（圖片提供_三重縣津市觀光課）

在淺田家相簿裡有許多幼年期兩兄弟的合照，其中出現了主角生長地──「津市」，當地重要信仰的「津觀音寺」也有登場。與「淺草觀音寺」並列為日本三大觀音寺的津觀音寺有著1,300年的歷史，受到許多知名武將所喜愛及庇護，作為能實現願望及保佑五穀豐收的能量景點。附近的大門商店街的「蜂蜜饅頭」和土產「平治煎餅」也相當有人氣！

地址：三重縣津市大門32-19交通方式：JR或近鐵「津」站搭乘往「三重會館」方向的三重交通巴士（約5分鐘），在「京口立町」下車徒歩約3分

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鈴鹿賽車場

鈴鹿賽車場不僅可以看國際賽事也是大型主題樂園（圖片提供_鈴鹿サーキット）

淺田家的全家福照片中，為了完成哥哥的「賽車手」夢想，淺田家也來到「鈴鹿賽車場」拍攝家族照。日本首座正統國際賽道而誕生的鈴鹿賽車場，也是Ｆ1日本世界一級方程式賽車的比賽場地，園內設施還包含遊樂園MOTOPIA、飯店、餐廳等，是適合親子同遊的大型移動主題樂園。

超人氣遊樂設施「Circuit Challenger」，能夠挑戰自行駕駛在國際賽車跑道上奔馳；遊樂園「MOTOPIA」的最大特色是「可以自行操縱駕駛」遊樂設施，小孩們能開心暢玩踩油門、煞車、操作方向盤等駕駛樂趣。還有日本第一座摩托車型雲霄飛車「GP RACERS」，彷彿真實駕駛著雲霄飛車一般，感受刺激的速度感、重力與過彎。

地址：三重縣鈴鹿木市稲生町7992交通方式：近鐵「白子站」轉乘三重交通巴士鈴鹿賽道線至「鈴鹿賽道」下車

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阿漕浦海岸堤防

電影《淺田家！》和日劇《小海女》都曾在此取景拍攝（圖片提供_三重縣津市觀光課）

電影主角政志和青梅竹馬若菜的幼年期海邊場景，和若菜主動求婚等重要場景拍攝地。有著美麗松原及白砂的海岸，能迎著海風聽著浪聲愜意地散步的景點，以前小海女日劇也曾在此取景。以海上煙火所聞名的「津煙火大會」，每年也都在阿漕浦海岸盛大舉行，是津市夏日的一大盛事。以超越想像和廣角鏡頭寬度的華麗壯觀煙火揭開序幕，海上煙火和高空煙火交錯和鳴，以及絢爛奪目的「彩色千輪菊」等施放超過一萬發以上的煙火，非常值得一看。

地址：三重縣津市柳山津興交通方式：JR或近鐵「津」站搭乘往｢米津｣｢天白｣方向巴士（約11分），在｢阿漕浦」下車徒步5分

每年夏天「津花火大會」都會在阿漕浦海岸堤防舉行海上煙火秀（圖片提供_三重フォトギャラリー）

影迷們現在不僅可在合法影音平台觀賞《淺田家！》，日本電影《淺田家！》更已在日前發行了DVD，相關訊息可至采昌國際多媒體官網查詢，影迷們在防疫期間，不僅可在家觀賞追片，甚至可先將攝影場景納入日本出遊景點口袋名單之中！

三重縣津市觀光協會特設《淺田家！》外景地周遊官網，相關訊息可至官網查詢！

(中時新聞網)