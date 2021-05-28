立委蔡適應及服務處主任林明智今（28日）協助捐贈防疫物資。（礦工醫院提供）

疫情嚴峻，各界紛紛聲援一線醫護人員，提供各式防疫物資協助，位於基隆市八堵「礦工醫院」基層無奈哀號說，「默默無聞的做篩檢、收確診病人，卻總是都被遺忘的那家醫院！」

礦工醫院基層無奈說，雙北市、基隆市疫情嚴峻，常看到社團、各界捐助防疫物資援助其他醫院，都很羨慕。礦工醫院總是默默無聞做篩檢、收確診病人，「我們總是都被遺忘的那家醫院！」卻沒有人關心過他們，欠缺什麼防疫物資。

基層無奈說，三級警戒再度延長，從疫情爆發至今終於有人關心到他們，立委蔡適應及服務處主任林明智今（28日）協助捐贈防疫物資。基層說，不需要吃的東西，再多吃的也比不上有防疫物資的保護，感謝各界對醫護人員關心，全民抗疫、醫護加油。

礦工醫院院長黎慶福表示，感謝社會各界在疫情嚴峻時的愛心送暖，呼籲不論是對新冠肺炎的防治與治療，還是面對其他疾病都秉持最專業的態度面對，但確保醫護人員的自身安全是首要的。

疾病防治不只是醫護人員的工作，更需要所有人共同努力，只要大家配合政府的防疫措施，戴口罩、勤洗手，做好個人衛生，就是對醫護人員最大的協助。

立委蔡適應服務處主任林明智表示，得知後向委員聯繫、希望能幫助礦工醫院第一線醫護人員，所以募集500件隔離防護衣，捐給第一線的醫護人員，希望能與醫護人員共度疫情難關。

(中時 )