相關訊息可參考官網或致電各服務站。（移民署提供）

移民署28日表示，15日起國內疫情警戒標準提升至第三級，移民署配合防疫政策，為減少人員移動降低染疫風險，即日起，針對在台居留效期即將到期之外來人口，實施自動延長30日效期，不限次數，原本要到移民署辦理延長的外國人，都可不用再前往，等疫情緩解再行補辦。

移民署表示，基於防疫優先，兼顧外來人口之安全及權益保障，對居留效期即將到期者，自動延長居留期間30日，不限次數，實施期間至疫情警戒標準降為第二級之日起30日止。

民眾可等到警戒降等，再至服務站辦理延期居留即可；另外對於外來人口的停留效期即將到期、原經移民署許可延長離台者，暫時不用前往各服務站辦理手續，等到疫情警戒標準降至第二級的隔天起10天以內，再前往辦理即可。

移民署進一步表示，為簡化民眾申辦手續，如果不符合申請延期停留及離台規定，只要在疫情警戒標準降為第二級的隔天起10天以內，直接到機場辦理相關手續即可離境，該段期間都不算逾期居留或停留，也不必到各服務站辦理離台手續，詳情可以查詢移民署官網（https：／／www.immigration.gov.tw／5385／5388／7181／7184／），或洽詢各服務站或國境事務大隊。

(中時 )