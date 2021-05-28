新冠肺炎肆虐至今，台北市累積本土確診個案突破2000人，目前仍在延燒。據悉北市府30日將舉行第4級警戒擴大管制兵推，內容廣及教育、民政、交通、產業及社會照護等面向，市府發言人陳智菡說，雖然去年4月曾首次演練過，但去年與今年狀況不可同日而語，的確有研擬做2次兵推。

陳智菡指出，去年4月30日，北市府針對市區出現大規模社區感染時，已進行過首次兵棋推演，看看如何擴大封鎖，包含了商店停業、民眾限制外出或擴大封鎖交通管制等，但今年和去年疫情狀況有很大差異，因此有計畫做第2次兵推。

據悉，兵推日期在30日，種類含括交通、民生、社會照顧等，包括民生必需品加以管制，但批發市場、公有市場不會關閉，居家弱勢與獨老照顧上，會請里辦公室與活動中心協助，也會分區建構供餐中心提供外送服務，至於交通則會進行公共運輸及私人運具管制。

此外，北市府也有意將死亡率的議題拋出，要民政局針對民眾大量身故的狀況，進行相關對策研擬，倘若因病過世的人太高，超過市內殯儀館負荷，未來應當如何處理遺體？

(中時 )