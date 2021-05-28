我國提升防疫3級警戒至6月14日，對觀光業可說是「一槍斃命」，業界將希望放在行政院的紓困4.0上，但昨日版本公布後，許多業者直言內容與去年大同小異，而現在最困難的問題在於留住人才，盼能提高薪資補貼比例至8成，甚至全額補貼。立委邱臣遠也說，觀光業去年還有國旅生意，今年完全停擺，業者無法再等下去，政府規劃紓困時應注意實務上有無障礙或門檻，造成申請困難。

鼎運旅遊集團執行長陳怡璇表示，業者去年5月還可以喘息，今年5月直接窒息，目前全台約有4000旅行社、1萬4000輛遊覽車、8000名司機，今年國旅不像去年還有安心旅遊支持，出團完全停擺，政府雖有4成薪補助，企業仍要承擔6成薪資與勞健保，另有租金、水電成本等，呼籲員工薪資要全額補助，另外補助企業最少10萬元應付成本支出。

陳怡璇也說，旅行社3大產業為出境、入境、國旅，其中導遊可說是台灣的外交官，而培訓外籍語言員工要2至3年，政府不重視，人才會流失，以後要做入境觀光大國，就找不到人來做基礎服務。

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝指出，這次疫情對觀光業是一槍斃命，去年接待入境旅遊好不容易轉型做國旅，如今一夕歸零，他建議這次紓困朝「補償」業者，因為大家什麼事都不能做，提高薪資補貼是必要的方式，因為這是目前留下人才唯一的辦法，業者真的不能再等，第一步最有可能進行無薪假及裁員。

吳昭輝認為，很多旅行社都想做數位轉型，但不知道如何做起，希望未來紓困有一塊會是交通部觀光局帶領大家投資未來，例如協調擁有數位能量的大型公司，輔導小型業者使用數位工具。至於中型業者可能有電商人才，但怎麼留任在公司裡？如果電商、工程師等人才因為疫情對觀光業產生失望，回歸薪資較優渥的科技業，對產業人才流失是非常嚴重的問題。

中華民國工業設計協會理事長張漢寧指出，設計展業近年與觀光業合作很多策畫，例如文化觀光、產業旅遊、小旅行，設計師投入很多心力，今年部桃醫院事件大家記憶猶新，台灣燈會取消，當時設計、創意、表演藝術、燈光表演的人都是受災戶，現在的情況不是取消燈會那麼簡單了，7、8月份藝術季與展覽，原本要跟觀光結合的創作者或活動公司，工作通通停擺。

張漢寧說，許多設計工作者都是接公部門的案子，如果現在解約，補償應該從寬認定，儘管活動還沒發生，但設計師的心血已經投下去了，有些很難認列，政府仍應給予保障。

邱臣遠表示，這波疫情讓經濟活動完全停止，昨天行政院提出初步版本，但對觀光紓困的內容大同小異，員工薪資補貼、貸款展延、利息補貼、稅金租金減免是大家最在意的事。交通部納入相關紓困，行政作業要更簡便，疫情期間業者不可能去跑各部會，建議設置單一窗口、簡化流程，相關機制都要先超前部署。

(中時 )