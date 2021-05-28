濾能公司28日申請登錄興櫃股票 11:592021/05/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心28日表示，濾能公司 (6823)在28日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，濾能公司成立於2014年3月間，董事長為黃銘文，主要經營業務是模組化濾網、氣體採樣分析、濾網安裝工程等，送件時資本額為1億7,762萬元。 濾能公司2020年業績，營收6億4,755萬元，稅前盈餘1億178萬元，每股盈餘6.97元。 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 (工商 ) #濾能 #櫃買中心 #濾網 #公司 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 玉山 推外幣匯入大額線上解款 04:102021/05/18 金融．稅務 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 08:192021/05/18 財經 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 Bright Machines將借殼上市 04:102021/05/18 全球財經 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 財經熱門新聞 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 美光中科廠員工確診 一家4口都染疫 - 財經 供電拉警報！昨用電創歷史新高 今續亮「吃緊」黃燈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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