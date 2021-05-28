櫃買中心28日表示，濾能公司 (6823)在28日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，濾能公司成立於2014年3月間，董事長為黃銘文，主要經營業務是模組化濾網、氣體採樣分析、濾網安裝工程等，送件時資本額為1億7,762萬元。

濾能公司2020年業績，營收6億4,755萬元，稅前盈餘1億178萬元，每股盈餘6.97元。

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(工商 )

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