台灣第三級警戒延至6/14，許多行業受影響，對此，行政院昨（27日）拍板「紓困4.0」的方案，其中又分作個人補貼、企業營運資金和薪資補貼及紓困貸款，但一名網友查看細項規定後卻發現，明明他也不好過，但卻啥都領不到，引起網友熱烈討論，都是看得到吃不到啦！

一名女網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她自己一個戶口（單獨戶），辛苦打工生活、工作沒有勞健保，必須要自己繳房租、水電和健保費用，國民年金繳不起，每個月的薪水勉強夠活她生活1個月，但存錢機會微乎其微，這樣的年輕人可以申請什麼紓困？

女網友查看「紓困4.0」的規定細項後發現，「中低收不行、農漁民不是、勞工沒勞保不是、企業員工沒勞保不是、導遊人員更不是、無一定雇主及自營工作、沒工會也不是。」

貼文引起網友討論，「紓困沒我們的份，繳稅有我們的份，然後一天到晚又要被威脅漲價不然勞保會倒」、「看的到吃不到的紓困，台灣一堆開賓士、住豪宅的低收入戶」、「我也是這個族群，什麼都沒申請到」、「希望能再看看有無別的方案，這樣真的很多需要的人領不到」。但也有人覺得沒勞保可自己加工會保，自己的生活要懂規劃，不要事事都怪到政府身上去。

對此，原PO也更新貼文回應，看到大家對這個議題有各種不同的聲音，但她認為這個政策的確讓許多社會底層看得到、吃不到，有些人在市場工作、有些人從事八大行業、有些人在流浪、有些人家中老弱病殘、有些人根本沒有相關的觀念，根本無力承擔活著以外的費用，「誰不想繳稅？誰不想找有勞健保的工作？」

原PO表示，有些人為了生活苟延殘喘，但中低收入戶的資格就是辦不過，誰都有活著不容易的時候，感謝各位的建議。「溫馨提醒，紓困政策6/1拍板定案，6/4起開始申請」。

(中時新聞網)