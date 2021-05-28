隨著大陸全國碳市場啟動臨近，全國碳交易漲跌幅比例也已確定。上海環境能源交易所董事長賴曉明28日透露，全國碳市場掛牌交易漲跌幅限制為10％，大宗交易漲跌幅限制為30％。

賴曉明指出，這一漲跌幅限制並非一成不變，而是可以根據市場風險進行調整。他還表示，全國碳市場啟動初期，投資機構和個人不會參與交易，啟動運行一段時間內，會儘快將投資機構納入交易。

賴曉明表示，當前全國碳排放權交易系統建設和制度體系設計已完成且滿足上線要求，計畫6月底啟動上線交易。目前，正抓緊推動全國碳市場交易機構的重組設立。據悉，全國碳市場交易機構將由上海環境能源交易所升級而成。

賴曉明還表示，全國碳市場啟動初期，發電行業覆蓋碳排放約40億噸，將成為全球最大碳市場，後續將按照穩步推進的原則，「成熟一個行業，納入一個行業，不排除明年將有新的行業納入」。

(工商 )