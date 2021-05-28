傳動系統元件製造廠全球傳動持續接獲大陸自動化設備及5G相關產業訂單，在手訂單從原本2～3個月延長至5～6個月，訂單能見度看到第四季。

近期疫情嚴峻，全球傳動部分員工請休防疫照顧假，加上工廠位於新北市樹林，員工大都來自新北市板橋、新莊及蘆洲等熱區，員工足跡若與確診者重疊，全球傳動會請員工居家自主健康管理，出現人力短缺，第二季生產及出貨端視員工出勤狀況而定。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人等產品。全球傳動去年農曆年後持續接獲大陸自動化設備、醫療及5G基地台設備業短急單，這股熱度延續至今年。

全球第一季合併營收6.45億元，本業轉虧為盈，回升至0.23億元，淨利歸屬母公司業主近909萬元，EPS僅0.10元，雖不如預期，扭轉去年首季每股虧損0.15元的局面。全球傳動表示，大陸客戶農曆年後付款速度變緩，使得全球傳動第一季認列應收帳款未實現備抵呆帳4千多萬元，會在第二、三季陸續回沖。前四月合併營收9.13億元，比去年同期成長16.22％。

全球傳動指出，今年醫療產業對滾珠螺桿及線性滑軌雖需求不如去年同期殷切，但農曆年後，新增韓系及大陸5G手機設備商採購滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單，目前訂單能見度看到第四季。

(工商 )