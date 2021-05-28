根據日本官方最新經濟數據，在新冠疫情一直沒有退燒下，日本經濟果然受到打擊，每位求職者可選擇就業機會開始減少，四月失業率也跟著上升。

也是28日剛出爐的東京五月核心消費者物價指數（CPI）走跌，也證明日本央行所設定的目標值2％，在現階段是遙不可及的。

同時，也有另一項經濟利空消息傳出，為徹底抑制新冠病毒，日本政府打算將正在實施的緊急狀態，還要延長約三個星期，一直至6月20日才可能結束。

日本四月失業率，從三月的2.6％升至2.8％外，也超過市場普遍預估值2.7％。就業機會依比例來看，每位想找工作的人，可選擇的工作四月減至1.09，低於三月的1.1。

調研單位凱投巨集觀（Capital Economics）認為，因為正在進行的第三次緊急狀態，將導致五月份的工作機會有可能再次減少。同時，人力市場復甦也會被耽誤。不過，2021下半年日本應可恢復至疫前水平，隨著疫苗接種率增加下，經濟方面可望健康地成長。

28日，一份全日本經濟參考領先指標，東京核心CPI，5月份年減0.2％，不過卻與市場普遍預估值相符。

因日本第一季經濟成長衰退，故市場也預測，緊急狀態的影響還是會延燒至第二季。因消費力減少，第二季的經濟成長表現，也不會有什麼好值得期望的。

日本民眾看緊錢包，也讓市場擔心會出現通貨緊縮情況。由於全球歐美等主要經濟體正面臨通貨膨脹上升壓力，也迫使還在執行大規模激勵方案的日本銀行卻傷透腦筋。

原本日本有希望在九月以後，就可暫停大灑錢的政策，但隨著緊急狀態可能將再延至六月下旬，故日本央行應該也會延續現有救市方案，先把日本景氣導入復甦正軌再說。

(時報資訊)