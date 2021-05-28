周五穀物電子盤多收揚，其中玉米連續第三日上漲，由於飼料穀物的強勁需求支撐，可望連續第二周上漲，穀物貿易商指出，玉米價格的上漲，仍將取決於美國的產量以及中國需要購買多少玉米；小麥收低，而大豆收高。

周五(5/28)截至台北時間11:40，最活躍的玉米期貨漲0.49%，至667.75美分，盤中高點672.75美分，最低664.5美分；最活躍的大豆期貨漲0.55%，至1545.5美分；最活躍的小麥期貨跌0.41%，至673.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)