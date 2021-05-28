台灣疫情雖然仍居高不下，不過，生醫族群多頭攻勢暫緩，以個股表現題材為主，逸達(6576)前列腺癌新劑型新藥獲美國FDA藥證，今日再度鎖漲停115.5元、優盛(4121)挾著血氧計題材也鎖在漲停板27.6元、雃博(4106)持續鎖漲停47.95元；太醫(4126)密閉式抽痰管疫情期間出貨看俏，漲幅也在4%以上。

新冠疫情爆發後，太醫去年及今年首季高毛利的密閉式抽痰管出貨大增，有利產品組合，也抵消匯率的影響，以及一般性耗材的衰退。台灣今年疫情緊急，帶動高毛利率產品出貨，不過太醫內銷占比約15%，對業績幫助不會太大。太醫目前訂單能見度約1~2個月，後續需要觀察各市場回溫情形。

台微體(4152)今日以跳空漲停板開出，盤中打開漲停，漲幅縮至8%左右。台微體已成功地獲得印度監管機構之藥物批准，於2021年5月25日接獲中央藥品標準控制組織(CDSCO)所核准的新藥註冊證，並取得微脂體劑型兩性黴素B原核准用途及適應症，准予立刻進口至印度。台微體除與國際製藥公司Zydus簽訂合約外，昨日也和Strides Pharma Science Limited(BSE：532531、NSE：STAR)簽訂合約，將台微體旗下抗黴菌藥物「安畢黴微脂粒凍晶注射劑」以商品名「AmphoTLC」在印度銷售。

(時報資訊)