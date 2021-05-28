因應疫情持續升溫，為減少戶外群聚發生，台南市政府與民間社群尤哲哲及好想工作室Howard 合作，率先在全市10處人群易聚集處所，示範建置具5G連網功能的單晶片感應裝置，只要偵測到設定範圍內連續5分鐘超過10人聚集，就會自動發送警示訊息通報當地的警察分局，提升警察巡查效率並減輕人力負擔，進而達到降低人群聚集情形的效果。

市長黃偉哲指出，他一向重視利用資訊科技輔助防疫作為，更期望公務部門能結合民間創意及開發能量，以簡化人力及提升效率為目標，達到協助防疫、降低群聚的效果，同時也讓民間的創新應用，能夠結合市政資源及場域快速落地。

市府研考會主委戴偉峻也表示，市府一直與民間社群保持密切良好的溝通聯繫，此次創新應用合作模式，即是由民間進行軟、硬體開發，市府提供應用情境及示範場域，技術上僅擷取去識別化的資訊，作為人潮計算基礎並提供自動告警機制，快速媒合雙方資源及需求才得以落實。

市警局長方仰寧認為，市府在防疫期間一再呼籲市民避免外出群聚，透過智慧科技的導入及儀表板的輔助，除可作為基層員警勸導人群疏散的參考依據，也有助於分擔員警巡查壓力與辛勞，更希望市民確實遵守中央防疫規定，盡量待在家中、減少不必要外出，避免群聚感染。

(中時 )