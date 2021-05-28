調查局與歐洲檢察官司法互助，破獲北馬其頓電信詐欺機房，調查官日前身穿防護衣押解大批台籍犯人回台，有媒體質疑「刻意作秀」。調查局澄清，當地國法律限期驅逐我國犯嫌出境，政府為完成司法互助、維護我司法主權，因此必須這麼做，對於不實報導感到遺憾。

調查局接獲檢舉，某電信詐欺集團利用全球新冠肺炎疫情嚴重期間，在歐洲地區設立機房，調查局蒐證後報請高雄地檢察署指揮，並透過法務部國際及兩岸法律司，向歐洲檢察官提出司法互助請求。

當地國近日偵破此電信詐欺機房，調查局接獲通知後，依據司法互助請求內容，由雄檢指定調查局派員前往當地協助檢視扣押物，並協調驅逐遣返作業，鑑於當地國依法律限期驅逐我國犯嫌出境，政府為完成司法互助案件，維護我國司法主權，指派5名調查官先後前往辦理證據查扣及犯嫌接收作業。

調查局強調，有切實遵守衛生福利部疾病管制署規定，在犯嫌核酸檢測均為陰性，且遵守防疫優先、顧及人權的原則下，以最嚴格的防疫裝備完成任務，貫徹政府打擊跨國電信詐欺犯罪的決心，卻有媒體不實報導稱「難免讓人有刻意作秀之感」，令人遺憾。

(中時 )