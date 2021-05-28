美國情報界今天承認，圈內對COVID-19起源分兩派，其中兩個單位相信源於自然界，起於人類接觸染病動物，一個單位則認為可能是實驗室意外導致疫情爆發，但都沒十足把握。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）說：「美國情報界並不確切知道最初2019狀病毒疾病（COVID-19）病毒是在何時、何地或如何傳播，但已整併出兩種可能。但大部分人相信，目前沒有充分資訊來評估究竟何者可能性更高。」

路透社報導，美國國家情報總監辦公室聲明未指明17個情報機構中，到底哪兩個單位認為病毒起源於染疫動物，也未指明是哪個單位認為起源於實驗室意外。

美國國家情報總監辦公室也說，兩種理論的各自支持單位對自身都只有「低度或中度把握」，按情報圈的標準，這代表他們覺得手中證據離下結論還早得很。

一名熟悉情報界圈分析的消息人士透露，無論中央情報局（CIA）或是國防情報局（DIA），目前都不偏向任一理論，兩大龍頭單位和絕大數美國情報機構一樣，都認為目前資訊仍不足以下定論。

(中央社)