疫情衝擊，台東富岡漁港漁市的魚價格因此下滑5成。（蔡旻妤攝）

疫情衝擊，台東富岡漁港漁市的魚價格因此下滑5成。（蔡旻妤攝）

政府宣布全台3級警戒，所有餐廳禁止內用，新鮮魚貨銷售通路變少，導致台東市富岡漁港拍賣漁市魚價格近半個月下滑5成，漁民收入也相對減少；此外，雖然政府提出補助漁民每月1萬元的紓困措施，但漁民坦言，還是難以打平出海一趟的開銷。

台東疫情嚴峻，富岡漁港拍賣魚市一大早開始拍喊價拍賣，以往要喊個好幾次，價格往上抬，魚才賣得出去，可是現在喊價2次就賣出，價格真的不太好。來買魚的中盤商和菜市場魚販說，是受到疫情影響，很多餐廳都休息關門，魚的銷售管道變少了，這兩星期來的價格下滑了5成。

傅姓魚販表示，這邊的餐廳跟魚販休息，所以造成富岡這邊的魚價錢比較低。台東區漁會魚市場主任廖書賢說，魚價格從疫情開始之後，價格大概平均掉了50％以上。

魚市買氣差，影響漁民出海意願，尤其是中大型漁船，有漁工薪水和漁具的開銷，出海一趟開銷大，都不太想出海捕魚，雖然政府提出每月補助1萬元給漁民，共3個月，但漁民還是認為不夠補貼。台東區漁會理事林坤忠強調，真正捕魚的漁民補助1萬也不夠。

來買魚的菜市場魚販說，現在是各種魚類洄游到東部的時節，菜市場價格也會比平常低一些，其實民眾可以趁這個時間多吃魚。

(中時 )