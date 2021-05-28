台灣本土疫情升溫，民眾更加關心疫苗議題，台北市議員游淑慧今(28日)在臉書曝光衛福部公文，汽車客運工會為「第一線駕駛員」請命希望公費施打，收到衛福部回文「暫不納入公費疫苗接種對象」，此舉讓她怒批，恐怕會成為華航機師以及諾富特飯店群聚案翻版。

游淑慧28日在臉書指出，之前外界質疑華航機師以及諾富特飯店群聚案會接連爆發，是因為疫苗接種順序上出現問題所導致，指揮官陳時中受訪不滿地認為「有意見的人，那時候為什麼不講？」結果卻被桃園機師職業工會打臉，說早就發函多次提醒過，同樣的狀況再次翻版，那就是汽車客運工會為「第一線駕駛員」請命希望公費施打，昨(27日)收到衛福部回文，同樣被拒絕，無奈心急下，深怕自己成為機師破口翻版。

游淑慧認為，客運、火車等大眾運輸從業人員，如同航空機組人員一樣，他們都是公眾服務的一環，每天接觸到不特定的群眾，比一般人被傳染的機會更大，尤其在台灣已確定爆發社區感染，客運或公車駕駛的風險不小於國際航空的機組人員，「所以他們當然符合公費施打第三類高接觸風險第一線工作人員，讓他們優先施打不只是在保護他們個人，更是保護同車乘客，確保台灣的行車安全」。

不僅如此，游淑慧分析，其實同性質工作的台北捷運公司同仁，也陸續有確診病例出現 ，但他們同樣也面臨無疫苗可打、風險曝露的危機，工作人員焦慮、乘客更驚慌，試想一個客運或公車駕駛確診，要匡列多少人？如果連公眾服務和接觸的從業人員都沒得打 ，也不要再扯台灣疫苗夠，「把口水和梗圖花在畫疫苗大餅上，無助防疫與安全，打得到才是真的」。

針對第一線人員對於施打疫苗的心聲，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，知道很多不同業別都提出，也再次跟大家說明，目前疫苗抵達台灣，今天開始施打第三批AZ疫苗，還是以雙北第一到三類人員為優先，雙北以外地區先以第一類人員優先，接續才會開放二三類這原則請大家多多體諒，先將第一線醫護人員保護好，才有辦法把防疫網做好建構。

(中時新聞網)