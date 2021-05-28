基隆市政府上午舉行防疫記者會，會上公布5名個案足跡，其中2名為攤商夫妻檔，擺攤地點高達8處，分別為台北通化街、宜蘭羅東、板橋新埔及萬華青年國宅等處。市長林右昌感嘆，市場防線必須守住，因為攤商會移動，即使眾人都很自律不出遊，但市場每天都在群聚，令人擔憂。

擺攤夫妻檔個案足跡。（基市府提供）

攤商夫妻檔（案6439、案6440）足跡遍及台北、新北、宜蘭。自4日開始，去過台北通化街、中和華泰、宜蘭羅東、板橋新埔、台北信義區吳興街（天公廟菜市場）、台北信義區奉天宮、泰山菜市場（天公廟菜市場）7個市場工作，也有到過萬華青年國宅參與擺攤活動。

案6628足跡。（基市府提供）

林右昌說，攤商不是只有在固定市場擺攤，會移動和流動，也就是說個案已不只在基隆，特別是很多傳統市場與菜市場，為了防疫能成功，除了家庭群聚防線要守住外，市場群聚也要堅持住，總不能觀光景點都沒人，唯有市場每天都在群聚，這是個很大的問題，要去預防與行動。

此外，其他3名個案為案6218，曾7度中午前往高市振洗腎診所，市府已要求診所暫時休業，案6626則為早餐店工作者，固定凌晨4時到中午12時工作，21日至24日都在東方美早餐店營業，早餐店現已休業消毒。

案6218、6626足跡。（基市府提供）

至於案6628，是一名海大學生，為先前海大女學生（案2863）的好友，昨天正式公布確診，足跡有全家海大店、三媽臭臭鍋海大店、八方雲集中正店、廟口夜市、沐MuＭoo及全聯海大店，活動力一樣相當充沛。

(中時 )