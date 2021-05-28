標普全球評級28日發表報告指出，中國經濟復甦仍不平衡。相比新冠疫情之前，大陸家庭現將錢袋子「攥得更緊」，抑制社會消費，但大部分家庭似乎有意把儲蓄用於買房。雖然這在短時間內將拉動房地產行業增長和大宗商品價格上漲，卻可能使地產市場再次陷入過熱，阻礙經濟再平衡，威脅經濟復甦。

標普全球評級亞太區首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）表示，中國的家庭儲蓄規模遠高於疫情前水平，約佔可支配收入的40％。在謹慎求穩且傾向於未雨綢繆的社會大環境下，中國家庭開始將存款投入地產市場，地產銷售暢旺。房價穩步攀升，因人們覺得這是一條能夠產生良好回報的可靠致富路。

他認為，當消費者信心更足，支出多而儲蓄少，對於房產的需求會減弱。民間消費強勁可抵消房地產投資下降及其帶來的所有上游活動的放緩。而這將使增長保持在正軌上，房市過熱的風險也會消退。

羅奇預計，若消費者保持謹慎，存款持續流向房地產，住房政策將會收緊。如消費增長不足以抵消樓市的冷卻，就會對經濟增長構成拖累。

(工商 )