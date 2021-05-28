宜蘭縣前（26日）天新增2個確診案例，其中一例是南澳鄉碧候村女子，父母在當地開雜貨店，女子返鄉後確診。由於該店是村民經常聚會的場所，宜蘭縣衛生局派員對全村約6、700人進行普篩，不料當晚傳出有村民對雜貨店叫囂罵三字經、丟酒瓶，認為確診女子偷偷跑回鄉的行為太過份，害全村陷入染疫風暴。但宜蘭衛生局今（28日）天出面為雜貨店老闆女兒澄清表示，她在台北並沒有被匡列居家隔離，絕對不是染疫偷跑回鄉。

有網友26日在臉書社團《爆料公社公開版》發文、貼出影片，表示宜蘭碧候村民聚集在雜貨店樓下，其中一叫囂大喊「王八蛋，給我下來」、「你們害死全村的人」、罵人甚至丟酒瓶，完全不顧鄰居的勸阻，場面相當火爆。發文者覺得「人家也很不願意中鏢，共同抗疫還這樣調皮的心態去攻擊恐嚇丟酒瓶真的有點缺德！應該是要多點關心及體諒。請大家互相勉勵關懷做好防疫措施。」。

貼文下面疑似知情者回應：「染疫也許真的不是她們願意，但事情會變成這樣你們真的不了解，她公司樓下有確診，整棟公司大樓都封，人員需自主隔離14天，她人不乖乖待在台北還跑回來老家，她老家在這個村莊是開雜貨店的（幾乎全村的人都在她家商店買東西），去年從國外回來要自主管理也是跑回來老家，這次出事了！村民怎麼不會生氣。現在連她媽媽也確診，村民不怕嗎？老人家那麼多」。

針對雜貨店30多歲女兒遭獵巫，宜蘭衛生局副局長徐秋君表示，雜貨店女兒因台北工作的公司樓下有人確診，公司因而休業，5/19她才回南澳家，強調她「並非確診者，更不是匡列居隔者」。

女子回家後5/22出現症狀，至社區採檢站採檢，25日確診，她的50多歲母親也於5/26確診。碧候村全村408人篩檢後，27日皆呈陰性。

(中時新聞網)