首批15萬劑莫德納（Moderna）疫苗將於下午抵達台灣桃園國際機場，美國在台協會今天表示，歡迎第一批莫德納疫苗即將抵台，「這是美國疫苗首次抵達台灣」，美方支持台灣取得疫苗的能力。

本土疫情升溫，各界關注採購疫苗情形，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天晚間表示，台灣向莫德納（Moderna）藥廠採購的疫苗將於今天抵台，首批配送15萬劑、效期至11月，最快2週內開放第一線醫事人員等第1類優先接種對象施打。

美國在台協會（AIT）上午透過臉書歡迎第一批莫德納疫苗即將抵台，並說這是美國疫苗首次抵達台灣。美台在全球衛生合作交流方面有著長遠的歷史，「我們支持台灣取得疫苗的能力，我們正努力與台灣各個層級就疫苗的迫切議題進行討論」。

美國預定6月底前將釋出疫苗到海外，台灣是否為接收國及何時能取得疫苗引發高度關注。AIT處長酈英傑（Brent Christensen）26日表示，美國派送標準需考量多項因素，將繼續與台灣所有層級就疫苗議題密切討論。

(中央社)