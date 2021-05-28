31歲香港歌手李明蔚2012年被檢查出罹患鼻咽腺樣囊性癌，導致臉部癱瘓，五官甚至變位毀容，經過長年與癌細胞奮戰，李明蔚於本月4日病逝，享年31歲，27日舉行道別式，不少圈內朋友都到場哀悼，摯友馬浚偉也感傷地說，「馬仔哥哥應承妳的全部兌現了，妳也要兌現對我的承諾，在天家要開開心心」。

李明蔚的粉色靈柩在下午1點多抵達聖安德烈堂，教堂充滿粉色、白色鮮花，現場佈置得既溫馨又夢幻，不少藝人都前來致意，包括古天樂、張衞健、周慧敏、林淑敏、周嘉莉、麥貝夷、李蘊等都送上花圈，女星林淑敏也現身哀悼．透露2人因為是病友認識，「我們認識7、8年，她很勇敢」。

馬浚偉出席告別式，被發現模樣憔悴，雙眼哭到紅腫，他陪伴李明蔚的家屬送最後一程，還在安息禮拜儀式上獻唱詩歌，更現場演唱了李明蔚的歌曲《交換愛情》，他離開現場時不發一語，李明蔚的父親則是向記者揮手致意，直說「辛苦了、謝謝了」，最後將李明蔚的遺體載到奉柩鑽石山火葬場火化。

馬浚偉發文哀悼李明蔚。（圖/翻攝自馬浚偉臉書）

馬浚偉也在臉書發文哀悼，「在天家乖乖啦」，並透露自己在告別式上回憶了李明蔚曾說的每句話，「相信妳會喜歡我唱妳的『交換愛情』」，表示他答應李明蔚的都做到了，對方也要兌現承諾，在天堂開開心心，「晚點我到天國的時候再跟妳一起唱歌一起玩！靜待那天，再見」，逼哭不少粉絲。

(中時新聞網)