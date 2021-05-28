台積電美國存託憑證(ADR)微跌0.2%，但台積電(2330)繼昨天尾盤大幅收斂跌幅，站回月線關卡後，今日開高走高，盤中漲9元至591元，率先回補台股5月11日之大跳空缺口，上檔則面臨季線約593元反壓。

台積電周四早盤開低，且早盤最低達573元，失守575元月線，跌12元。但最後一盤強力拉抬，台積電周四終場只小跌3元為582元；外資則反手賣超8048張。

台積電今日隨著亞股開高走高，盤中漲幅擴大。台積電中場漲9元至591元，再創5月11日以來新高。且5月10日台股尚未出現本土疫情爆發前，台積電當天收在589元，今日也領先台股回到5月10日的收盤價水準。

美國強勁的經濟數據和拜登將提6兆美元預算案等利多激勵，周四道瓊指數和標普500指數小漲，科技股的那斯達克綜合指數微跌0.01%，為13,736.28點。費城半導體漲0.58%。台積電ADR微跌0.20%，聯電ADR漲0.99%。

聯電ADR漲0.99%，隨著台股氣氛轉好，今日開高走高，盤中大漲逾4%，漲2.4元至53元。聯電先前已率先完全回補5月11日之大跳空缺口，聯電今日盤中多在52元之上，也回到5月10日之股價水準。目前聯電股價在所有均線之上，外資連三天共計賣超75489張。

台積電及聯電本季業績續旺，營收挑戰新高。

台積電第2季營收預估將達約129億至132億美元，可望創歷史新高，高效能運算(HPC)平台業務持續成長，是推升第2季業績攀高的主要動力。

聯電第2季營運展望同步樂觀，預期將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。以此推估，第2季營收將季增5-6%，再創新高。

(時報資訊)