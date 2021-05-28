Fed 4月的FOMC會議記錄顯示，數位官員對於未來幾次會議討論QE tapering抱持開放態度，而正式表態應該儘早討論的官員包括有Kaplan及Harker兩位。國內金控業者認為，FED 6月開始釋出QE tapering訊號的可能性高。啟動縮表也意味全球利率將逐步邁向「正常化」，有利於金融業的存放利差擴增。

金融類股目前在台股成交量占比仍相當低，但指數則緩步走揚，指標股富邦金(2881)股價已經突破1998年亞洲金融風暴以來的新高，外資持股比也增加到26.3%。

而國內金控業近期最大的消息就是台新金和彰銀的糾纏可望解套。台新金(2887)近期股價突破月線沿5日線向上。台新金今年股東會提案，打算發行8年以上「己種可轉換特別股」，處分手上22.5億元彰銀持股，以獲取收購保德信人壽的資金，同時一舉處理糾結16年的彰銀(2801)案。台新金規劃，透過發行「己種特別股」轉換標的限制彰銀股票，投資人從第8年起，可依照1:1比例將一股台新金換成一股彰銀，投資人可自行決定要不要行使交換權，從第11年開始，台新金己特交換權由台新金決定，台新可隨時收回己特，一旦收回就會強制轉換持股為彰銀。

金管會先前因台新金收購保德信人壽資金來源不足、恐影響資本適足率等疑慮，使得保德信人壽案卡關。金管會指出，發行特別股後，台新金資本適足率問題減低，花費8年可穩定市場，台新金這8年可強化資本結構。

(時報資訊)