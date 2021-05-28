菱光(8249)監察人林久真今天對董事長黃育仁提出民事訴訟，請求損害賠償，主要認為黃育仁以不合理的高價委託元大證券處理徵求委託書，恐已導致菱光(8249)有遭受鉅額損害。

林久真透過書面聲明指出，基於對菱光的忠實義務，對黃育仁與元大證券高層間，就處理徵求東元(1504)股東會委託書事宜進行調查。

林久真表示，董事長黃育仁竟為個人奪取東元經營權目的，在未經董事會決議下，以不合理高價委託元大證券處理徵求委託書事宜，恐已導致菱光有遭受鉅額損害。因此依公司法第214條之規定，除於日前已對黃育仁提出刑事告訴外，更於今日對黃育仁提出民事訴訟，請求損害賠償，以填補菱光及所有股東損害。

另外，林久真認為，元大證券顯以不合理收費從事業務行為，亦有違反相關保護他人的法規，而致菱光受有損害，故後續亦研議將對元大證券追加提起民事求償，以維護菱光及全體股東權益。同時呼籲黃育仁身為上市公司負責人，應以菱光及全體股東權益為第一優先，且應遵法循規行事，而非僅追求董事長個人利益。

(時報資訊)