雖然日本的緊急狀態實施時程可能將延長，但市場樂觀派搶進經MSCI指數調整後被下修股票，加上疫苗接種率可望增加，景氣也會因此好轉，故28日日股表現亮眼。日經指數早盤重回兩萬九關卡，收29,111.41點，大漲562.4點或1.97%。東證則收1,944.93點，上漲33.91點或1.77%。

根據統計，日經指數11日以來，首次又站上兩萬九關卡，因此下午收盤時，周線應可收紅2.8％。

大和證券認為，日經漲幅太大，且不是基本面所帶動的，只是前個交易日MSCI指數調整與月底獲利賣壓下跌後，28日才會出現反彈。

27日，日經在連五紅之後收黑。同時，成交量飆升至三年多以來新高，因為MSCI調整持股，有29個日企被除名。

早盤漲幅最大的是與景氣連動較大的相關族群，包括鋼鐵與機械設備製造商。

東洋製罐控股大漲7.9％，是日經漲幅最大的一檔，其次是日野汽車漲7.14％，以及安川電機漲6.57％。至於跌幅最大的則是網路業者CyberAgent，下跌3.4％，其次是大日本住友製藥跌1.85％，而武田製藥也跌1.42％。

(時報資訊)