多數有錢人都會運用長期的理財規劃來累積財富，搜狐網命理專欄點名，生肖兔、龍以及豬的人在5／29～6／7期間財運大開，此時事業也會一帆風順，別忘記好好把握時機，未來將會享福無窮，可望過上非富即貴的生活。

▍1.生肖兔

屬兔的朋友在早年期間過得比較好，不過在25至26歲的時候會有霉運到來，可能會出現一些變故，好在5／29～6／7期間，好運會再次降臨，可迎來3大運勢，分別是橫財運、貴人運及事業運，財富會越累積越多，在熬過大難後必定能福星高照，一輩子有福氣。

▍2.生肖龍

屬龍的朋友在先前一段時間裡運勢比較差，不管做什麼都會受到阻礙，好在屬龍人心態成熟、事業心強，不會把挫折放在心上，而在5／29～6／7期間，所有霉運都會散去，將會迎來好運勢，屆時事業會一帆風順，有望成功當上大老闆，手握權力，再也不愁沒錢花。

▍3.生肖豬

屬豬的朋友做人非常忠厚老實，在5／29～6／7期間將獲得財帛之星護佑，此時財運會非常旺盛，連帶一家人都可以跟著沾喜氣，但屬豬者要多加注意投資方面的問題，等財路大開之後必定招財進寶，可在原有的財富上打下新的江山，過上富貴逼人、財運亨通的生活。

(中時新聞網)