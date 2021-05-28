位於哈爾濱的黑龍江科技大學，一男一女在階梯教室角落發生性行為的不雅影片在大陸網路上遭到廣泛流傳。澎湃新聞28日報導，黑龍江科技大學學校黨委宣傳部人員27日回應，將就網傳隱私影片被洩露一事進行調查，女生自盡也是謠言。

環球銳評28日報導，教室監控影片被傳至互聯網，這一傳播引起廣泛的憤慨，專家解讀說，這種上傳已經構成犯罪，上傳者將面臨法律的制裁。報導指出，這對男女學生在教室內發生性行為，當時雖是星期天，但顯然是非常不妥的。然而這是個人道德以及學校教育管理的另一個問題，毫不影響我們的社會對上傳行為進行譴責和依法追究。

據報導，看過影片的人注意到，該影片在拍攝過程中經過了調角度和對焦，疑似當時有人在做操控。如果這一點被最終證實，那麼這就不再是一個「監控錄像」，而是「偷拍」。

報導引述大陸專家分析，這種上傳構成了大陸的傳播淫穢物品罪，這一罪名很可能最終成立。不過更讓人們憤怒的，是上傳者對影片中男女學生隱私和名譽的粗暴侵犯。

報導強調，當事人做得不對的地方需要自我反思，但他們對自己遭到的侵犯決不應忍氣吞聲，要拿起法律武器捍衛自己的權益，包括把上傳者送進監獄，也包括要求獲得賠償。

(旺報 )