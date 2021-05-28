10.1集結案 李卓人等囚年半 黎智英判入獄14個月 12:222021/05/28 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黎智英。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 壹傳媒創辦人黎智英及支聯會主席李卓人等10名民主派人士，承認前年10月1日組織未經批准集結等罪，上午在區域法院判刑。 香港信報報導，時任民陣副召集人陳皓桓、李卓人、社民連梁國雄及民主黨何俊仁被判入獄18個月。 黎智英、吳文遠被判入獄14個月；在早前另一宗未經批准集結被判緩刑的楊森和何秀蘭，分別被判入獄14個月；單仲偕及蔡耀昌同判囚14個月准緩刑2年，10名被告全部承認組織未經批准集結，另有4名被告承認煽惑罪，及2名被告承認參與罪。 疫情衝擊 史上最大工殤案 最高法院開庭延期 被控非法集結 黎智英等10人認罪 (工商 ) #入獄 #承認 #被判 #李卓人 #黎智英 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 八大投顧建議投資人…… 不摸底不殺低 待恐慌情緒消化 04:102021/05/17 財經要聞 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 「兩委」換屆 遼寧大連237人被取消候選人資格 09:052021/05/17 兩岸 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 04:102021/05/18 財經要聞 南投旺來園區第１家 愛妮雅廠動土 04:102021/05/18 地方新聞 男大生遠距14個月忘記「書包裡的便當」一開400萬人被噁爆 10:242021/05/18 搜奇 兩岸一家人》背著骨灰走了17年 07:372021/05/17 兩岸徵文 【黑刀斬國手】金牌選手也怒斥「判決明顯不公」 名教練專挑曾帶過學生下手 07:032021/05/17 社會 兩岸熱門新聞 10.1集結案 李卓人等囚年半 黎智英判入獄14個月 - 兩岸 - 工商 陸男女在大學教室親密遭偷拍 影片瘋傳官媒籲追究 - 兩岸 - 旺報 「去吧 成為張無忌！」 海南大學人文院長畢業致詞爆紅 - 兩岸 - 旺報 社評／因應習近平新格局 台商的功課 - 焦點新聞 - 旺報 返鄉要花7萬元 陸配想家歸不得 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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