壹傳媒創辦人黎智英及支聯會主席李卓人等10名民主派人士，承認前年10月1日組織未經批准集結等罪，上午在區域法院判刑。

香港信報報導，時任民陣副召集人陳皓桓、李卓人、社民連梁國雄及民主黨何俊仁被判入獄18個月。

黎智英、吳文遠被判入獄14個月；在早前另一宗未經批准集結被判緩刑的楊森和何秀蘭，分別被判入獄14個月；單仲偕及蔡耀昌同判囚14個月准緩刑2年，10名被告全部承認組織未經批准集結，另有4名被告承認煽惑罪，及2名被告承認參與罪。

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