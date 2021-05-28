韓國濟州道近期與大學運動社團相關的2019冠狀病毒疾病確診案例增加，地方政府今天決定自31日起調升防疫等級，成為除春川、蔚山以外，第3個實施第2階段規範的非首都圈地區。

韓聯社報導，濟州道5月因當地大學運動社團人員往來他地感染，之後疫情進一步透過大眾設施擴散，為避免持續造成群聚感染，政府今天宣布自31日起調升社交距離規範至6月13日。

據統計，濟州道至今累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19）1002例確診，今年確診的581例中，高達288 例是在5月新增。5月20至26日每日平均新增12.6例確診，傳染指數從19日的0.8上升至1.4，代表疫情持續擴大。

防疫升級後，餐廳、室內運動設施、KTV、酒店等娛樂設施每天晚上11時至隔天凌晨5時間禁止營業，並維持5人以上聚會禁令。違規業者可處300萬韓元以下、客人10萬韓元以下罰鍰。

截至今天凌晨零時，韓國累計確診13萬8898例，1946例病歿，27日共新增587例，32.7%境內感染者位於非首都圈。

韓國政府目標在6月底前完成1300萬人首劑疫苗接種，但至今累計僅達468萬8520人，於國內人口占比9.1%，其中不到半數完成兩劑疫苗接種。

為加速疫苗接種，當局除與網路業者合作推出線上查詢剩餘疫苗及預約服務，也規劃增加委辦醫療機構，預估可將單日接種人數提高至100萬人以上。

(中央社)