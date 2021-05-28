疫情愈來愈嚴俊，但「人與人的連結」也很難斷絕。高雄2名越南籍逃逸移工女子，原本在台北和台南兩地賣淫，但因疫情關係，轉戰高雄某處民宅出租套房，從事性交易，高雄楠梓分局獲到，經過跟監在出租套房內逮捕正在進行「與人連結」的越南女子及媒介交易的謝姓馬伕，目前2名越南籍女子均依社會秩序維護法裁罰並移送移民署，並依傳染病防治法交由衛生局裁罰。

2越南女南漂轉戰高雄，上網攬客躲套房「與人連結」遭活逮。(警方提供)

2越南女南漂轉戰高雄，上網攬客躲套房「與人連結」遭活逮。(警方提供)

中央流行疫情指揮中心宣布疫情全國進入第三級警戒，八大業者及休閒育樂業全面停止營業，並停止室內5人以上、室外10人以上聚會，因此部分色情業者轉移陣地繼續非法經營，紛紛將交易地點化明為暗，轉移至汽車旅館、公寓或大廈、民宅出租套房。

楠梓分局日前獲得情資，稱在轄內某處民宅出租套房有在從事色情交易，隨即積極佈建跟監蒐證，於昨（27）日持搜索票在該出租套房當場查獲逮捕越南籍應召女子2名及本國籍媒介馬伕謝姓男子、嫖客黃姓男子各1名，警方調查了解業者以透過色情網站張貼年輕貌美女子方式，吸引顧客預約從事色情服務，全案應召站馬伕謝男依刑法妨害風化罪移送橋頭地方檢察署偵辦。

據了解，越南女子黃氏(71年次)、武氏(85年次)為失聯移工，今年2月分別從台北、台南來到高雄，均依社會秩序維護法裁罰並移送移民署，另依傳染病防治法移請主管機關衛生局裁罰。

警方呼籲，任何非法「人與人連結」的色情交易型態，警方一定強力取締、嚴格執法，違法危及防疫工作情事將嚴查重辦，且針對高風險業者建立資料，編排嚇阻性勤務進行複查，以有效防範。另汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或委員會如有發現違法者，亦應善盡責任、協助通報，共同防堵防疫的破口。

(中時新聞網)