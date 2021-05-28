新冠肺炎本土確診案例破千，全國升至第三級警戒，雖然強制規定出門得全程配戴口罩，但仍有部分民眾無視禁令，如今有影片流出，只見YouTuber上街發送口罩，卻對不戴口罩的街友丟擲酒精水球，讓網紅T妹看不下此惡行，怒斥根本是霸凌。

T妹表示許多號稱網紅的影片，靠著抄襲或是誇張行徑獲得關注，她舉例近來有部影片，只見YouTuber上街發送口罩，沒想到遭到街友拒絕，竟直接拿酒精水球怒砸對方，甚至對路上阿嬤說：「誰沒有戴口罩，拿水球丟他」，讓她忍不住怒斥：「這就是我們台灣人的水準？打著正義的口號隨意侵犯他人？」直指這種行徑已經是霸凌。

T妹強調沒有任何人有資格，因為別人不戴口罩就拿東西丟人，從影片不難察覺該名YouTuber是有計畫性的行為，事後還振振有詞是在教育對方，讓她怒斥：「不要自以為正義不懂尊重兩個字」，不禁感嘆由於台灣家庭教育以打罵為主，才會讓人覺得侵害他人身體是合理的，只因為「我在教育他」，接著強調要檢討家庭教育出了什麼問題？處於過度注重學分的社會，多少會忽略品德修養。

T妹過去也曾發文表示許多父母把省錢當炫耀，卻不知省過頭的下場，就是讓小孩跟著吃苦，讓她再三強調：「如果你有小孩，絕對不要做愚婦，生活如果這麼拮据應該不要生，生小孩不要只是滿足私慾」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)