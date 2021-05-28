彰化縣議會建議動支預備金，提撥醫護醫事人員等慰問金。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局貼文和照片感謝。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局貼出照片集錦。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情衝擊，中央紓困預算加碼到6300億元，拚立法院三讀，要到6月才出爐，彰化縣長王惠美表示，縣政府先推出八項推出紓困減免的相關措施。

一、是幸福圓夢貸款一年免利息；彰化縣幸福圓夢貸款之中小企業或小規模商業，利息補貼最高以1年為限。

二、社福救助單一窗口1957：疫情期間，生活上遭遇困難之家庭或個人提供單一窗口服務協助。

三、安心就業與訓練補助。

四、稅捐減免緩繳。

五、藝文紓困補助。

六、建築在建工程施工期限展延。

七、縣府委外場館規費減緩繳。

八、彰化縣內26處公有零售市場 6至9月的市場攤位租金全部減半。

彰化縣議會議長謝典林也表示，將提案縣府「先行」動支預備金，提撥500萬元作為醫護醫事人員、警消、防疫人員、防疫旅館工作者等的慰問金，如果防疫經費不足，也可以移緩濟急，從其他預算調整支應或追加預算。

另外，議長謝典林也自掏腰包給慰勞金，衛生局5萬元，警察局4萬元。他表示，在這波疫情中，心目中最敬佩的，是在第一線的醫護人員以及相關防疫工作者。

謝典林表示，目前定期會暫停，但議員們都會透過通訊軟體交換資訊，關心彰化縣的疫情概況，跨黨派的許多議員們都有共識，希望縣府能「先行」動支預備金，提撥500萬元作為醫護醫事人員、警消、防疫人員、防疫旅館工作者等的慰問金，如果防疫經費不足，也可以移緩濟急，從其他預算調整支應或追加預算，作為第一線防疫人員的堅強後盾。

今天彰化縣警察局臉書PO文和照片「謝謝議長謝典林送來結實飽滿的葡萄慰勞警察同仁執行各項防疫工作的辛勞，多吃蔬果補充體力也增加免疫力，警察局與各位鄉親一起共渡疫情考驗」。彰化縣衛生局也貼出謝謝議長的照片集錦。

(中時 )