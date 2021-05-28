近日疫情再度延燒，為協助疫情期間受到影響投保單位及被保險人，勞保局今天宣布從即日起可向勞保局申請110年4月至9月份勞、就保保險費及勞工退休金緩繳6個月，且緩繳期間免徵滯納金。

勞保局指出，排除掉「公共行政及國防 強制性社會安全」其他各行業的事業單位及職業工會可以向勞保局提出申請，但目前疫情仍嚴峻，因此也呼籲事業單位或被保險人可以透過郵寄或傳真申請緩繳。

勞保局提及，如果事業單位申請緩繳勞就保、勞退的話，那原本在勞工薪資內的扣減的勞工保險分擔金額扣減時間，則由勞雇雙方協調。

(中時 )