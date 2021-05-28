3頻道、1雲端空間都有線上學習資源。（基市府提供）

全台疫情肆虐，全國各級學校停課延長至6月14日，基市府攜手有線電視業者，於3頻道、1雲端空間推出線上教學影片，種類從體適能、生活園藝、藝能領域到社大熱門課程都有，6月1日起還有國小低年級國語及數學科教學影片，讓民眾打開電視就能學習。

基隆市場林右昌指出，現有3頻道、1雲端空間可使用。首先是在第3台公用頻道的基隆市教育課程，包括體適能、生活園藝、藝文音樂、電影欣賞及「空中母語教室」動畫短片輪播。第二則是中嘉吉隆雲端空間的隨選視訊，在地方專區中設置「基隆專欄」，6月1日起就能隨時播放課程影片。

再來是第121台的公視3台，裡頭會播出由教育部委託製作的藝能領域課程影片，有南一、康軒、翰林3個版本，裡頭包含綜合、體健、藝術及科技領域，下周一起增加播出國小低年級國語及數學科線上教學影片。

林右昌說，除了兒童族群外，長青族群也有學習管道，在第3台公用頻道中，有精選基隆攝大熱門課程40堂播出，天天都有不同主題，讓社大、長青學苑終身學習不中斷。

(中時 )