馮天祥表示，臺灣清冠一號首批到貨100盒，由合法取得衛福部緊急授權的順天堂製藥廠無償提供，院方訂購的也將陸續到貨，因此不會有缺貨問題。（吳建輝攝）

國內研發的抗疫中藥「清冠一號」上市，27日衛福部彰化醫院收到新藥後，中醫科醫師會同胸腔科、感染科醫師徵詢院內確診病患，有25位患者願意服用臺灣清冠一號，成為彰化首批服用患者，院方也將密切觀察他們服用狀況。

28日中醫科主任馮天祥逐一和輕症的確診患者視訊，詢問他們目前的身體狀況，馮天祥表示普遍而言，大部分患者都願意服用，但也有少部分患者選擇觀望，也有媽媽要吃子女不吃的分歧情況，目前願意服用者由他開立處方，1天3次，每次1包，與西藥間隔1小時，40公斤以下小朋友則處方減半。

馮天祥表示，臺灣清冠一號首批到貨100盒，由合法取得衛福部緊急授權的順天堂製藥廠無償提供，院方訂購的也將陸續到貨，因此不會有缺貨問題，今天開始上線提供患者使用，除了本院住院患者，從北部等其他地方送到彰化2處集中檢疫所的輕症患者也適用。

馮天祥強調，開立處方都是中醫會同西醫胸腔科、感染科一起照護的輕症病人，坊間流傳些可以對抗新冠病毒的中藥方，或是取名同樣的中藥，並號稱可以保護沒有被感染者，都是一些不實的手法，目前台灣只有台灣清冠一號被衛福部核可，證實已確定有效治療新冠肺炎的藥方。

彰化醫院胸腔科主任林澤宏則表示，目前西醫對於新冠肺炎的輕症患者採支持性治療，有些患者希望可以加入中藥輔助治療，清冠一號提供他們多一項選擇，除了療效之外，對患者的生心理都會有幫助，接下來會持續透過中西合作治療，提供患者最佳的療程。

(中時 )