台灣正面臨COVID-19肺炎最嚴峻的挑戰，做好防疫措施至關重要！戴口罩和勤洗手都是預防病毒的有效方法。高雄市政府呼籲，市民務必養成勤洗手的好習慣，也強調在防疫的同時別忘了「節水」，在用肥皂搓揉雙手時，先關上水龍頭，養成隨手關水的習慣，一同珍惜水資源，防疫勤洗水，節水好順手。

目前高雄市各水源（地面水、伏流水、地下水、湖庫水）及跨區南化水庫調度支援，尚可供應平均每日134萬噸所需民生及產業用水。另外根據自來水公司七區處統計，自110年4月1日高雄市水情燈號進入減量供水橙燈，在全體高雄市民的共同努力下，平均節水率約11%，至5月13日為止，總節水量700萬噸，相當節省2.7個澄清湖水庫庫容，不過因天氣持續受太平洋高氣壓影響多日高溫，冀望梅雨解旱仍具不確定性，因此，仍要持續節水減少使用非必要及非急需用水，提倡「防疫節水隨手做，更要記得關龍頭」之防疫洗手與節約用水並行的理念。

高雄市政府提供轄管鳳山水資源中心、楠梓污水處理廠、岡橋污水處理廠、大樹污水處理廠及旗美污水處理廠等5座污水處理廠共約1.7萬噸回收放流水，供民眾取用作為非人體接觸如工地抑制揚塵、洗車及澆灌等用水，另宣導抗旱省水小妙招，如居家清潔以擦拭替代沖洗、洗車時用水桶代替水沖、洗菜洗米水再利用、洗衣服改用省水流程、盆浴改為淋浴及使用省水標章家電等，都可以有效省水避免不必要的浪費，期望維持本市用水穩定供應，相關資訊歡迎至市府抗旱。

(中時新聞網)