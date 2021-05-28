新北市經發局日前傳出一名駐府外包人員確診，至今經發局的同仁快篩結果均為陰性，新北市議員張錦豪今（28日）再度接獲基層公務員陳情，該名確診的駐府外包人員丈夫也在市府城鄉局上班，該科同仁已全面居家隔離，其他樓層同仁都相當憂心。張錦豪指出，市府是地方防疫指揮中心，勿讓市府大樓淪為防疫群聚破口。

基層公務員陳情，確診者為經發局外包駐府廠商，平常活動區域為市府3樓，她於23日被衛生局通知確診，丈夫也在市府城鄉局上班，雖然已居家隔離，同科同仁也居家隔離，但相關資訊都完全封鎖，根本就是一言堂，「市府基層同仁都相當害怕。」

張錦豪指出，市府是地方防疫指揮中心，因先安撫基層公務員的信心，市府內所有的確診者及居家隔離的數量都盡速公布，避免謠言在公務員間口耳相傳，反而不利於全市防堵疫情，市府必須先安定基層公務員的信心，才能做好全市的防疫工作。

他也呼籲市長侯友宜「要安內攘外」，市府陸續有各局處傳出有確診者，但各局處的居家辦公標準仍不一，導致錯誤訊息不斷在公務員間傳遞，應先將市府防疫陣線完善，各局處落實居家辦公標準應一致。

再者，張錦豪提及，市府傳聞非常多，傳聞也有許多二級機關有駐點人員確診，卻沒讓同仁居家隔離，市府都應盡速澄清，穩定基層公務員的信心，一起團結抗疫、守護市民健康。

針對市府異地辦公，侯友宜日前主持防疫應變會議記者會說，新北市異地辦公、居家辦公、遠距視訊及各樓層辦公，每個局處採取的方式不同，只有要求同仁們要落實防疫，確實執行公務。

(中時 )