即使全球許多地方的防疫限制措施已經緩解，但個人電腦（PC）的買氣仍然強勁，戴爾（Dell Technologies Inc）和惠普公司（HP Inc）上季營收表現優於市場預期。

不過兩家公司同時提出警告，電腦晶片持續短缺恐將影響他們今年滿足筆電需求的能力，受此打擊，周四戴爾盤後股價下跌1%，惠普公司一度暴跌6%。

戴爾財務長Thomas Sweet在財報發布後的法說會上表示，零組件供應的情況仍然吃緊，採購這些晶片的成本不斷升高，對本季營業利益將造成低至中間個位數的影響，並將導致本季營收較前一季略為下滑。

全球第二大PC製造商惠普則表示，至少在今年底前，晶片短缺將導致公司供應個人運算裝置和印表機的能力受到限制。

但兩家公司也都表示，他們對整體市場仍然看好，並預期遠端上班上課所需的筆電，需求將持續激增。

根據市場研究公司IDC出具的初步數據，今年第一季全球PC出貨量（含桌上型和筆記型電腦）成長55.2%。

戴爾公布，第一財季（截至4月30日）總營收年增12%，為244.9億美元，優於市場預估的234億美元。淨利為8.87億美元，經調整後每股盈餘為2.13美元，優於市場預估的1.55美元。

戴爾主要的客戶解決方案部門（包括桌上型電腦、筆記型電腦和平板電腦）營收年增20%，達到133.1億美元。

惠普第二財季（截至4月30日）整體營收年增27.3%，為159億美元，優於市場預估的150億美元。經調整後每股盈餘為0.93美元，優於分析師預估的0.89美元。

惠普最主要的營收來源PC部門營收年增27%，達到106億美元，其整體PC銷量年增44%。其中，筆電營收較前一年同期大增47%。

(時報資訊)