近日因新冠肺炎疫情日益嚴重，本土確診案例增加升到三級緊戒，不少活動都取消，「魚丁糸」（蘇打綠）原定本月底開唱也喊卡，昨(27日)6位團員用視訊影片的方式宣布取消活動，過程中青峰（日出）看到自己小時候的嫩照，自嘲現在長歪，還自暴自棄脫口說：「我想要退出歌壇了」，引來眾人安慰。

魚丁糸6位成員青峰（日出）、謝馨儀（香我）、史俊威（小威、八女）、何景揚（阿福、可田）、劉家凱（豕豆）、龔鈺祺（阿龔、金八）6位成員昨秀出戴著口罩視訊通話的影片，笑說這段時間有些人很冷淡，都不視訊對方聯繫，接著宣布因為疫情月底的演唱會取消，其實眾人原本都開始練團，青峰則開玩笑其實聽到取消鬆了口氣，阿龔也笑說：「檔案全部關起來。」

魚丁糸原定月底開唱因疫情取消。（圖／中時資料照片）

接著眾人說很可惜無法看懷孕的馨儀在台上「秀球」，馨儀便站起來秀孕肚，引來其他團員制止說：「好了好了！已經很大顆」，青峰談到近況則表示已經對媽媽禁足，疫情爆發之前他就很少出門，最近更是只能在家裡溜貓，而家凱透露在宣布停止到校上課前就沒讓兒子去上學。

魚丁糸6人昨透過影片宣布開唱取消。（圖／翻攝自oaeen_ IG）

過程中成員們開始玩起更換背景的遊戲，青峰看到自己年輕時候的照片，忍不笑說自己小時候長的好可愛，「我小時候就算穿這樣，也長的不錯欸」，「現在好歪喔，我想要退出歌壇了」，引來眾人說：「沒有啦」、「阿福的背景比較歪」，接著青峰改關心起團長何景揚的瘦身進度，虧會取消開唱主因搞不好是因為他沒有瘦身成功，又讓眾人笑成一團。

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(中時新聞網)