因應明年中共二十大人事布局，大陸加速副省部級首長異動，浙江、雲南兩省新任副省長28日履新，同是出身浙江的前浙江衢州市委書記徐文光任浙江省副省長；前雲南省麗江市委書記崔茂虎升任雲南省副省長；2省3副省長同時辭去現職。

浙江新聞用戶端28日消息，浙江省十三屆人大常委會第二十九次會議5月28日上午經審議表決，決定前衢州市委書記、浙江省府黨組成員徐文光，出任浙江省人民政府副省長。稍後，決定接受陳奕君、王雙全辭去副省長職務。

徐文光，1968年10月生，1990年參加工作，長期在浙江省諸暨、上虞、富陽市歷任副書記、代市長、市長、市委書記；杭州市府副祕書長、副市長、市委常委；衢州市委書記、浙江省政府黨組成員。

雲報用戶端消息，雲南省第十三屆人民代表大會常務委員會第二十四次會議28日據省人民政府省長王予波提請，通過一批省人民政府人事任免名單。決定任命崔茂虎為省人民政府副省長、高中建為省自然資源廳廳長。同時決定免去洪正華省工業和資訊化廳廳長、姜山民政廳廳長、張勝震退役軍人事務廳廳長職務。

省人大常委會同時決定依法接受劉洪建辭去副省長職務。

官方簡歷顯示，崔茂虎1965年12月生，1987年7月參加工作。歷任雲南省委組織部研究室助理調研員，省委組織部辦公室副主任，省委組織部副祕書長（正處級），省委組織部辦公室主任，省委組織部副部長，省委組織部副部長、省人力資源和社會保障廳黨組書記，省委組織部副部長，省人力資源和社會保障廳廳長、黨組書記等職。

(中時 )