金門爭取中央同意開放地方採購疫苗，縣長楊鎮浯今天透露，目前跟包括歐美、對岸很多管道都有在談，願意提供來源和協助者不下10人，但關鍵是「善意」要變成真正「行動」，才能有具體的東西讓中央去評估，中央的態度也才會明朗化，光一直放話是無用的！

針對外界指縣府對採購疫苗沒有很堅持，楊鎮浯說明，總統已出來喊說疫苗要由中央統籌，不過仍有很多人在持續努力，想辦法要取得疫苗，但最終要讓中央認真去考慮，就必需要有實質動作，拿出具體的東西給中央評估，否則中央也很難處理。他強調，縣府目前按照既定的步驟在做，因此就沒有一直對外放話。

至於是否會透過兩岸紅十字，或民間團體取得疫苗？楊鎮浯也表示，目前有很多熱心的「好朋友」想要協助取得疫苗，而金門縣目前跟包括歐美、對岸很多管道都在談，願意提供來源和協助者不下10人，但關鍵是「善意」要變成真正「行動」，同時因縣府非法定可申請的主體，仍需回歸委託合格藥廠跟中央提出申請，這也是縣府的處理「基調」。

另針對金門是否會比照馬祖「封島」，楊鎮浯也表示，各離島狀況不太一樣，像馬祖有2座機場，目前北竿機場暫時關閉清消和整理，南竿機場則仍在營運，而金門已大幅減班至每日北中南加起來3到4班，僅提供鄉親往返的基本需求，現階段沒有採取封島的措施。

(中時 )