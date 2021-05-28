莫德那疫苗今15萬劑抵台；民眾黨幹事長蔡壁如表示，她要替民眾幫政府問的是，為什麼疫苗不是一批一批的五百萬劑、一千萬劑，而是類似擠牙膏這樣，整個社會的民意沸騰的時候，政府就會突然間跟你說有41萬劑或15萬劑，其實是杯水車薪。

蔡壁如今在民眾黨「不3不4不缺電？民眾黨公布能源政策！推《氣候變遷法》應變極端氣候」線上記者會後，回答相關疫苗議題指出，今天是5月28號，兩個禮拜的這個時候就是政府宣布進入三級警戒，很顯然在這個短短的一兩個禮拜，政府號稱一年半的超前部署，其實是經不起這樣子的一個考驗。

她說，所以其實所謂的超前部署，到底部署了什麼？她現在每天在和平的篩檢站，但是回家後，都接到各地，尤其是青農，全部幾乎都不知道下一步，所以到底政府的一些配套措施到底是什麼？她指出，大家最關心還是疫苗，但昨天說今天有15萬劑會進來，這些其實是杯水車薪，大家都還是會苦惱；她也再次呼籲，這場戰役的最終極武器就是疫苗，也相信政府應該很忙於要去買到任何的疫苗。

她表示，在可能的狀況之下，資訊對等公開、透明的跟民眾講，大家一起來打贏這場戰爭，才是最重要的。

(中時 )