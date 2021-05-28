本土疫情爆發，死亡人數不斷攀升，至今仍未有足夠疫苗，中廣董事長趙少康今天表示，他主張撤換疫情指揮中心指揮官陳時中，改由蔡英文總統親自上陣，擔任防疫指揮官。至於疫苗問題，趙說，今天雖有15萬劑莫德納抵台，但這還是太少，如果輝瑞疫苗採購受阻，趕快去買莫德納或嬌生疫苗，就看政府能不能做到。

疫情日益嚴峻，近日接連爆出死亡案例，昨天新增13例死亡，創疫情以來單日最高，截至目前台灣累計本土確診為5584例，確診個案中有59例死亡。

對於目前疫情死亡人數攀升，中廣董事長趙少康今天批評，陳時中自大、剛愎、吹牛，今年2月答覆藍委吳斯懷質詢時，還誇口世界怎麼跟得上台灣，卻不快篩、普篩也不圍堵，造成現在疫情嚴重、士氣低落，他認為陳時中已經沒有能力，蔡英文應該跳下來擔任疫情中心的總指揮官。

趙少康指出，閣揆蘇貞昌爭功諉過的特質不適宜當指揮官，而副總統賴清德其過去和蔡英文競爭，蔡英文也不會相信賴清德，難以有實權，有人說找前副總統陳建仁，但卸任副總統怎可能有力量協調各部會，他痛批，蔡英文不能再躲在總統府小編的梗圖後面，因為梗圖、1450無法對抗病毒，應親自擔任指揮官，調動全國可用資源、軍隊。

趙少康說，上帝給了台灣一年半時間，但這一年半蔡政府只會大內宣、大外宣，現在遇到疫情，缺水、缺電、缺疫苗、缺病床、缺普篩、缺血氧機等什麼都缺，誇稱一年半的超前佈署，10天就被打垮了，這正是所謂潮水退了才知誰沒穿泳衣，陳時中、蔡英文應該要道歉。

趙少康也提到，今天要抵台的15萬劑莫德納疫苗，數量根本不夠，台灣要達到集體免疫的狀況，至少要3000萬劑疫苗，而且還要看什麼時候疫苗會來，這需要跟時間賽跑，否則因新冠死亡的人數會持續飆升。

趙少康具體要求，中央應該放權，開放地方政府、企業採購國外疫苗，而讓國人接種國產疫苗前，須完成三期人體試驗、經過WHO認證、確保疫苗可讓國人國際旅遊。

此外，開放個人及公司機構購買快篩試劑，同意機構團體採買PCR核酸檢驗系統，讓赴離島的民眾，在台灣登機前須持3天前PCR陰性證明或快篩陰性結果，而中央也要部署輕症收治中心，可調度閒置軍營、世貿展覽館、運動中心等地方，減輕醫院負擔，同時盤點醫護所需防疫醫療資源。

(中時 )