立法院對紓困與振興條例延長與加碼進行朝野協商，衛福部長陳時中指出，預估10月可以對6成民眾施打第一劑，看疫苗供應狀況，年底前的量會足夠。
總統蔡英文日前宣示，已經購入3,000萬劑疫苗，8月底可以累積到1,000萬劑，加上國產疫苗，將可以為台灣提供防護新冠疫苗的保護力。
立法院預計在31日對新冠肺炎紓困和振興條例延長一年、加碼到6,300億元進行三讀。今日上午進行朝野協商，邀請衛福部長、經濟部長、財政部長等官員來報告。
國民黨立委曾銘宗詢問，何時可以讓施打第一劑的民眾達到6成？陳時中回應，1,000萬劑疫苗陸陸續續這幾個月會來，將根據到貨的疫苗做適當分配。若要有6成民眾施打完第一劑疫苗，那大概要1,400萬劑左右的疫苗，因8月底到貨的數量約為1,100萬劑，可能還不足，目前預計的情況是約到9月才能有足夠的供應量，若是施打速度可以跟上，10月能施打完成。他強調，根據疫苗供應狀況，年底供應量應該是夠的。
(工商 )
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