新港城國際宴廳董事長王烟超28日致贈分局粽子，令員警備感溫馨。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台灣疫情持續升溫，台中市清水警分局配合政府投入警力，除維護轄區治安、交通及保護民眾健康等外，對於各項防疫工作仍持續加強進行勸導及取締。梧棲區餐飲業者28日特別製作美味粽子致贈分局員警，以表達防疫期間的辛勞。

全國警戒持續第三級，疫情指揮中心也嚴格要求全民外出全程口罩及各項餐飲業也僅能外帶等各項政策，清水警分局配合政府投入警力，除維護轄區治安、交通及保護民眾健康等外，對於各項防疫工作仍持續加強進行勸導及取締。

梧棲區新港城國際宴廳董事長王烟超28日上午10時許特別致贈分局員警粽子，他表示，警察人員除了執勤一般治、交安勤務外，還需配合政府協助居家隔離與個案檢疫，勸導民眾戴口罩等等工作，非常辛苦，雖離端午節日還有2星期，特別製作美味粽子贈送員警，以表達疫情期間總是站在第一線保護民眾生命、財產安全的警察人員之最高敬意。

清水警分局長張啓祥也感謝王董事長對於警方工作及各項防疫等勤務的支持。張啓祥指出，因疫情未見趨緩，全國仍維持三級警戒，民眾應配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定，也請民眾一定要配合外出全程戴口罩，做好個人防疫工作，就是全民防疫，大家共同為防疫工作加油努力。

(中時 )